Actualidade

O ex-presidente da construtora brasileira Odebrecht Marcelo Odebrecht afirmou, na sexta-feira, que o antigo chefe de Estado Lula da Silva não pode ser responsabilizado por alegadas irregularidades em financiamentos de obras em Angola.

De acordo com o jornal O Globo, Marcelo Odebrecht recuou em depoimentos anteriores e apontou várias contradições nos relatos do pai, Emílio Odebrecht, do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e do próprio antigo mandatário Lula da Silva, sobre financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) em Angola.

"O meu pai (Emílio Odebrecht) disse que se esqueceu de uma porção de coisas. É extremamente injusto fazer a condenação de Lula sem fazer esclarecimento das contradições. O meu pai falou uma coisa comigo e falou outra coisa com Lula", disse Marcelo, num depoimento por teleconferência ao juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal, citado pelo Globo.