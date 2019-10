Actualidade

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders sofreu um ataque cardíaco, indicaram na sexta-feira elementos da sua campanha, no dia em que teve alta de um hospital do estado do Nevada.

O senador do Vermont, de 78 anos, participava num evento de campanha na terça-feira, quando sentiu desconforto no peito e foi levado para um hospital, onde foi diagnosticado o ataque cardíaco.

O senador foi transferido para o Centro Médico do Hospital Desert Springs, onde os médicos inseriram dois 'stents' para abrir uma artéria bloqueada no coração.