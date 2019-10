Actualidade

As transportadoras equatorianas suspenderam esta sexta-feira a greve contra o aumento dos preços dos combustíveis que resultou em dois dias de protestos e distúrbios.

"Estamos a colocar um fim ao nosso movimento", disse o líder do movimento, Abel Gomez, em conferência de imprensa, com outras autoridades do setor.

Gomez pediu ao Governo que tome medidas que permitam que se retomem os serviços normais de transporte no país.