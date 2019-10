Actualidade

O filme "Varda por Agnès", da cineasta francesa Agnès Varda, é um objeto de partilha sobre arte, uma porta de entrada para um universo criativo "sempre livre", disse à Lusa a produtora Rosalie Varda-Demy.

A produtora e filha de Agnès Varda está em Lisboa a convite da Festa do Cinema Francês, porque nesta edição é feita uma homenagem à cineasta, figura essencial da 'Nouvelle Vague' que morreu em março passado, aos 90 anos.

Entre os filmes programados, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, está "Varda por Agnès", o derradeiro documentário, biográfico, que a realizadora estreou em fevereiro passado no festival de cinema de Berlim e que chega aos cinemas portugueses no próximo dia 10.