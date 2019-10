Actualidade

Setenta e três pessoas, a maioria manifestantes, morreram e mais de 3.000 ficaram feridas desde o início, na terça feira, do movimento de contestação no Iraque, segundo o último balanço da comissão governamental iraquiana dos direitos humanos.

Pelo menos seis polícias figuram entre as pessoas mortas durante as manifestações antigovernamentais organizadas em Bagdad e em várias regiões de maioria xiita do sul do país, de acordo com fontes médicas e policiais.

Num comunicado, a comissão governamental dos direitos humanos revela que registou "73 mortos" e mais de 3.000 feridos desde terça-feira e ainda que cerca de 500 pessoas foram presas, mas uma grande parte foi libertada.