Amazónia

O líder do povo indígena Karipuna, na Amazónia brasileira, prometeu hoje resistência e existência contra quem quer destruir a maior floresta tropical do mundo.

"Nós vivemos e vamos continuar sempre a lutar, a resistir e a existir para proteger a floresta amazónica como um todo", afirmou à agência Lusa Adriano Karipuna, de 33 anos, líder do povo Karipuna, no Estado brasileiro da Rondónia.

No Vaticano, onde se encontra, para participar no Sínodo dos Bispos sobre a Amazónia, que começa no domingo, Adriano Karipuna criticou o Presidente brasileiro por desrespeitar as populações indígenas.