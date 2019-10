Actualidade

Um homem morreu hoje em Espiunca, concelho de Arouca, após um despiste em que o seu automóvel acabou parcialmente submerso no rio, sob a ponte junto a uma das entradas dos Passadiços do Paiva, disse fonte dos bombeiros.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, as autoridades foram acionadas para o local às 08:45 e, quando os bombeiros de Arouca e Vale de Cambra chegaram à zona da ponte de Espiunca, já se depararam com o corpo do homem a flutuar no rio Paiva, a cerca de 30 metros de distância da viatura.

Identificada como tendo 43 anos, a vítima "foi de imediato resgatada" para terra, com o óbito a ser declarado no local pelos técnicos da viatura de emergência médica do Hospital de Santa Maria da Feira.