Óbito/Freitas do Amaral

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, lamentou hoje, com "profunda consternação", a morte de Freitas do Amaral, sublinhando o seu "enorme e indelével contributo à luta pela libertação dos povos africanos de língua portuguesa".

Numa nota de pesar em nome do povo e do Governo de Angola e em seu nome pessoal, enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, o ministro angolano considerou que a morte de Freitas do Amaral, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, "constitui uma perda irreparável para Portugal e o mundo de falantes da língua de Luís de Camões".

"Com o seu talento, trabalho e capacidade de diálogo conseguiu vencer os desafios, e conquistar uma brilhante carreira política e académica que lhe permitiu granjear reconhecimento internacional", realçou.