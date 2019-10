Açores/Mau Tempo

A equipa de militares dos três ramos das Forças Armadas enviada para avaliar o estado de acessibilidade do Porto das Lajes das Flores, que ficou destruído com a passagem do furacão "Lorenzo", chegou na manhã de hoje à ilha.

Em comunicado, o Estado Maior das Forças Armadas (EMGFA) adianta que a aeronave C-130 da Força Aérea Portuguesa aterrou na ilha das Flores cerca das 09:00 com uma Brigada Hidrográfica composta por sete militares e uma tonelada de material hidrográfico, uma equipa de quatro mergulhadores com um bote e um veículo submarino, operado remotamente, e três fuzileiros com apoio de drones.

A estes vão juntar-se nove militares do Exército Português, quatro do Regimento de Engenharia NR1 e cinco do Regimento de Guarnição NR1.