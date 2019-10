Actualidade

O Sporting conquistou hoje a Supertaça portuguesa feminina de râguebi pela segunda época consecutiva, ao bater o Benfica por 17-0, em jogo disputado nas Caldas da Rainha.

As 'leoas' tinham garantido o acesso ao encontro decisivo ao baterem o MRC Bairrada por 69-0, no primeiro encontro da 'final four', enquanto as 'encarnadas' levaram a melhor sobre a Agrária de Coimbra, por 26-0.

A Supertaça feminina é disputada na variante de 'sevens' (râguebi de sete) e colocou frente-a-frente as campeãs nacionais do Sporting e as rivais do Benfica, finalistas vencidas da Taça de Portugal.