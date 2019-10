Actualidade

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, fez hoje "questão de demonstrar" a sua solidariedade e a da central sindical aos professores que desfilaram na Avenida da Liberdade, em Lisboa, no que considerou uma "grande mobilização".

Acompanhado de todo o executivo da UGT, Carlos Silva aguardou junto à estação do Rossio a passagem dos manifestantes e distribuiu cumprimentos e palavras aos que iam passando.

A manifestação, no Dia Mundial do Professor, que este ano coincidiu com o dia de reflexão para as eleições legislativas de domingo, partiu do Marquês do Pombal e terminou no Rossio.