Rock in Rio

A cantora Anitta estreou-se no sábado no Rock in Rio do Brasil com o espírito do baile funk, mas aproveitou também para alertar para a importância de defender a Amazónia.

"Você precisa de ar. Sobreviver tornou-se um desafio", surgiu no ecrã do palco Mundo a meio do concerto, seguindo-se várias imagens da Amazónia e elementos naturais da maior floresta do mundo, que este ano foi muito fustigada por incêndios.

"Essa era uma preocupação minha e eu pedi para a 'galera' do meu 'show' para passar com toda a importância a questão da Amazónia, porque às vezes estamos em festa, mas não podemos esquecer questões muito importantes no nosso país e já que tenho uma visibilidade tão grande neste momento, com tanta gente a assistir ao meu 'show', resolvi utilizar isso para passar uma mensagem que para mim é muito importante", explicou Anitta, em declarações aos jornalistas portugueses.