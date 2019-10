Actualidade

O Presidente da China e o líder da Coreia do Norte trocaram mensagens de felicitações por ocasião do 70.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, noticiou hoje a agência oficial chinesa.

Xi Jinping afirmou que, ao longo de 70 anos, "a tradicional amizade" entre os dois países "superou o teste do tempo e as mudanças na paisagem internacional", ao mesmo tempo que "se fortaleceu e se enraizou nos corações dos dois povos", indicou a Xinhua, ao citar a mensagem do chefe do Estado chinês.

A relação entre os dois vizinhos asiáticos desempenha "um papel importante e positivo na manutenção da paz e da estabilidade regionais", declarou Xi.