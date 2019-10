Actualidade

O secretário-geral da ONU encorajou os Camarões "a continuar a adotar mais medidas de confiança e de reconciliação", num comunicado publicado após a libertação, no sábado, do principal opositor do país Maurice Kamto.

Ao saudar esta decisão do Presidente camaronês, Paul Biya, bem como a libertação de 102 membros do partido Movimento para o Renascimento dos Camarões (MRC), António Guterres indicou também "ter registado a libertação de 333 detidos durante a crise nas regiões do nordeste e do sudoeste" do país.

"O secretário-geral congratula-se também com a realização do diálogo nacional" e pede para que decorra uma "continuação efetiva", de acordo com um comunicado.