O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ordenou que a Polícia Federal e a Marinha se juntem à investigação ao derrame de hidrocarbonetos que contaminaram o litoral do nordeste brasileiro nas últimas semanas.

A ordem, publicada no sábado no Diário Oficial da União, alarga uma investigação sobre a poluição que afetou, segundo as autoridades ambientais, as águas costeiras e dezenas de praias e que ainda não chegou à origem do derrame.

As investigações serão conduzidas pela Polícia Federal, pelo Comando da Marinha, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), cada um dentro das suas competências.