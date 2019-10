Eleições

Os habitantes da freguesia de Malcata, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, estão a abster-se de votar nas eleições de hoje, por estarem descontentes com o funcionamento da barragem local, segundo fonte autárquica.

O presidente da Junta de Freguesia de Malcata, João Vítor, disse à agência Lusa que a mesa de voto "abriu normalmente às 08:00", mas como a população "decidiu não votar", pelas 09:30, apenas tinham votado dois eleitores.

"Há uma abstenção global, mas não é unânime. Duas pessoas votaram depois das 09:00. As pessoas devem fazer o que entenderem, mas o problema [do descontentamento devido à barragem] é transversal [a todos os habitantes]", declarou o autarca da freguesia, que tem 405 eleitores inscritos.