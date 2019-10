Hong Kong

Dezenas de milhares de manifestantes desafiaram hoje a proibição do uso de máscaras em protestos no centro de Hong Kong, após um tribunal ter rejeitado uma tentativa de anular esta interdição, decretada pela chefe do executivo do território.

A proibição de uso de máscaras pelos manifestantes, decretada pela líder Carrie Lam, entrou em vigor no sábado com o objetivo de minimizar os protestos que já decorrem há quatro meses, mas acabou por provocar mais confrontos e destruição nos últimos dois dias neste território chinês semiautónomo.

Os manifestantes, muitos deles usando máscaras, voltaram hoje aos protestos, enfrentando a chuva, enquanto gritavam "usar máscara não é crime".