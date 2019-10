Eleições

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Clemente, disse que as eleições legislativas de hoje são "um momento decisivo", pelo que ninguém se deve abster.

"Este é um momento decisivo para a vida de todos nós e não nos podemos abster", afirmou aos jornalistas Manuel Clemente, considerando que a abstenção "é sempre algo que faz pena, porque, por uma razão ou por outra - cada um sabe de si - as pessoas não vão votar".

O cardeal-patriarca de Lisboa falava aos jornalistas no Vaticano, onde participou hoje na missa que inaugurou o Sínodo dos Bispos para a Amazónia e no sábado esteve no consistório que investiu o português Tolentino Mendonça como cardeal, ambos presididos pelo Papa Francisco.