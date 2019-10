Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu hoje a Bruxelas que "aproveite a oportunidade" oferecida pela sua nova proposta e insistiu que o Reino Unido sai da União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo.

A proposta de Johnson, apresentada na quarta-feira, visa ultrapassar o impasse em relação à fronteira irlandesa, mas os 27 acolheram-na com ceticismo, apontando que ela contém aspetos "problemáticos".

Num artigo publicado hoje no Sunday Express e no Sun on Sunday, dois jornais pró-'Brexit', Boris Johnson afirma que a proposta se traduz num "compromisso prático" de Londres e pede à UE que faça o mesmo.