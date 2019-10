Eleições

O líder do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, considerou hoje que o partido vai continuar "a fazer a mesma política que tem feito nos últimos quatros anos", contribuindo para que "Portugal seja um lugar melhor para se viver".

"O PAN continuará a dizer e a fazer a mesma política que tem feito nos últimos quatro anos, na tentativa de estabelecer pontes com todos partidos políticos, para fazer avançar as nossas propostas, para fazer com que Portugal seja um lugar melhor para se viver", disse André Silva.

O líder do PAN falava à imprensa depois de exercer o seu direito de voto numa escola, em Lisboa.