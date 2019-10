Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, afirmou hoje estar a tentar estabelecer pactos de não-agressão com os países árabes do Golfo que não reconhecem o Estado hebreu, como prelúdio para futuros acordos de paz.

Não foram divulgados pormenores sobre as negociações, mas Israel tem multiplicado nos últimos tempos os gestos a favor de uma melhoria das relações com os estados do Golfo.

Apenas dois estados árabes, a Jordânia e o Egito, assinaram tratados de paz com Israel. Os restantes têm historicamente colocado como condição de normalização a resolução da questão palestiniana.