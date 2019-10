Actualidade

Dois ingleses, um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 33, morreram hoje vítimas de afogamento na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira (Beja), revelaram a Proteção Civil e a Polícia Marítima de Sines.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou que o alerta para a ocorrência foi transmitido aos bombeiros às 14:30.

As duas vítimas ainda foram resgatadas do mar para o areal da praia da Zambujeira do Mar "em paragem cardiorrespiratória", tendo sido sujeitas "a manobras de reanimação", mas sem sucesso, acrescentou a fonte.