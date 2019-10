Eleições

O dirigente do CDS-PP Diogo Feio admitiu hoje que o aumento da abstenção, revelado pelas projeções das televisões, é "um desafio para o futuro" e um "elemento de reflexão" para todos os partidos.

"Num dia eleitoral sem incidente nem boicotes, o facto de a abstenção, aparentemente de acordo com as projeções, estar a aumentar é um desafio para o futuro. A abstenção é um desafio para o futuro, um elemento de reflexão que os partidos têm que ter", afirmou o diretor do gabinete de estudos, em declarações aos jornalistas na sede nacional do CDS.

Feio registou ainda o facto de, apesar de "terem aparecido mais partidos", 21 no total, isso "não levou a maior participação" e este aumento da abstenção é negativo.