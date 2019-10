Eleições

(CORREÇÃO) Lisboa, 06 Out 2019 (Lusa) - Mais de quatro milhões de pessoas já tinham votado até às 16:00 de hoje, o que representa 38,59% dos 9,3 milhões de eleitores inscritos (no continente e ilhas), segundo informação do Ministério da Administração Interna.

De acordo com informação do Ministério da Administração Interna, às 16:00 de hoje a afluência média às urnas nas eleições legislativas estima-se em 38,59%, o que corresponde a 4,17 milhões de votantes.

Nas últimas eleições legislativas, realizadas em 04 de outubro de 2015, com um universo de 9,6 milhões de eleitores, a afluência média às urnas à mesma hora estimava-se em 44,38%, o que correspondia a cerca de 4,2604 milhões de votantes.