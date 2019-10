Eleições

Os 144 membros do Comité Central do PCP, órgão dirigente alargado entre congressos, vão ser convocados para reunião na terça-feira para debater os resultados eleitorais de hoje e perspetivar o futuro rumo do partido.

Segundo disse fonte comunista à Agência Lusa, o encontro vai decorrer na sede nacional dos comunistas, na lisboeta rua Soeiro Pereira Gomes, a partir da manhã, sendo as 11:00 meramente indicativas, e está prevista uma conferência de imprensa do secretário-geral, Jerónimo de Sousa, para transmitir as principais conclusões do encontro, ao final da tarde, início da noite.

A mesma fonte adiantou que este terceiro Comité Central do ano vai "analisar os resultados das eleições legislativas e analisar a situação política nacional daí decorrente, assim como as tarefas do partido e também a situação política internacional".