Eleições/resultados

O PS foi o partido mais votado no distrito de Beja nas eleições legislativas de hoje, com 40,71% dos votos e 2 mandatos, enquanto o PSD perde o deputado eleito em 2015.

De acordo com os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna, quando estão as 75 freguesias apuradas no círculo de Beja, a coligação CDU (PCP/PEV) ficou em segundo lugar, com 22,8% dos votos e um deputado eleito e o PSD perdeu o deputado que elegeu em 2015.

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 21:14, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2015: