Eleições

A antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite defende que Rui Rio deve continuar à frente do partido, considerando que este está numa "trajetória ascendente" e que impediu uma maioria absoluta do PS.

Manuela Ferreira Leite comentava na edição especial da TVI sobre as legislativas as previsões deste canal que apontam para 24,6% a 28,6% dos votos para o PSD.

Um resultado que, para a ex-presidente do PSD, representa uma evolução em relação ao último ato legislativo, as eleições autárquicas de 2017, nas quais o PSD "não andou longe dos 20%".