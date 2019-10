Eleições

O presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, defendeu hoje que Rui Rio tem "manifestamente" condições para se manter na liderança, e considerou que resultados de 2015 "não se repetiram sobretudo por culpa do CDS".

Em declarações aos jornalistas, no hotel de Lisboa onde o PSD acompanha a noite eleitoral, Mota Pinto, apoiante de Rui Rio desde a primeira hora, considerou que o partido se pode sentir "reconfortado" com os resultados apontados pelas projeções, apesar da derrota.

"O PSD, nas últimas semanas, recuperou a sua posição de partido de alternativa. O PSD está reconfortado com a votação que é possível ver até agora", afirmou, apontando que no início da campanha as sondagens atribuíam menos 8 pontos ao PSD.