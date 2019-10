Eleições

Lisboa, 06 out - O PAN elegeu o seu segundo deputado nas legislativas de hoje no distrito do Porto, duplicando assim a representação parlamentar que havia conseguido em 2015.

Às 22:40, quando estavam apuradas 3.048 freguesias e faltavam fechar os resultados de 44, o PAN tinha dois deputados eleitos: André Silva, por Lisboa, e Bebiana Cunha, pelo Porto.

Em 2015, o PAN elegeu um deputado por Lisboa, André Silva.