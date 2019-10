Eleições

O presidente do PSD assumiu hoje que o partido não conseguiu o seu grande objetivo, vencer as eleições, mas considerou que o resultado não foi uma "grande derrota" e afirmou que vai ponderar "com serenidade" a continuidade na liderança.

"Não atingimos o objetivo, mas não é a grande derrota que muitos previam, essa grande derrota não existiu", defendeu Rui Rio, em declarações aos jornalistas, no hotel em Lisboa onde o partido acompanhou a noite eleitoral.

Questionado se vai abandonar a liderança do PSD - pergunta que motivou risos e protestos da assistência -, Rui Rio começou por dizer que a pergunta partia do pressuposto errado, de que o PSD tinha tido a "grande derrota que muitos profetizavam e até desejavam".