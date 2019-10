Eleições

O líder socialista, António Costa, afirmou hoje que os portugueses "gostaram da 'geringonça'" e que "desejam a continuidade" da atual solução política com um PS "mais forte".

"Os portugueses gostaram da 'geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte", vincou António Costa perante as centenas de apoiantes do partido no Hotel Altis, em Lisboa, onde a direção do PS esteve reunida para analisar os resultados eleitorais desta noite.

O também primeiro-ministro revelou que o partido vai estabelecer contactos com o PAN e com o Livre, que elegeu pela primeira vez um deputado, para integrarem um novo acordo para a próxima legislatura.