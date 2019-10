Rock in Rio

A cantora Carolina Deslandes anunciou este domingo que vai lançar o seu primeiro livro e um novo álbum no próximo ano, adiantando que será algo "diferente", que ainda não foi feito por nenhum artista.

"Vou ter um novo álbum e estou a pensar fazer uma coisa engraçada e diferente. Acho que ainda ninguém fez. E um novo livro também, por isso vai ser um ano em cheio", revelou Carolina Deslandes, em declarações à agência Lusa.

Ainda assim, a cantora portuguesa não adiantou mais pormenores sobre os novos projetos porque "as coisas estão a ser postas no projeto e no papel agora", apesar de já ter o livro "quase terminado".