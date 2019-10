Actualidade

Um navio de pesca norte-coreano colidiu hoje contra um barco de vigilância japonês e naufragou com cerca de vinte tripulantes a bordo, segundo as autoridades japonesas que estão a conduzir uma operação de resgate.

O incidente aconteceu a cerca de 350 quilómetros a noroeste da Península de Noto (Japão central), no Mar do Japão e em águas da zona económica exclusiva do Japão, sublinhou em conferência de imprensa um responsável pela Agência Japonesa de Pesca.

As autoridades nipónicas alertaram o navio norte-coreano de que tinha invadido águas japonesas e ordenou que a embarcação deixasse a área, de acordo com um porta-voz da agência.