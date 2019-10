Eleições

A insuficiência de votos para uma maioria absoluta em Portugal e a necessidade de entendimento do Partido Socialista (PS) com outros partidos para formar um governo são destacados hoje em alguns jornais britânicos.

Nas páginas da edição impressa, o britânico The Times admite que o PAN (Pessoas - Animais - Natureza) pode tornar-se no fiel da balança se o governo rejeitar as condições impostas pelo Bloco de Esquerda e do PCP de aumentar o salário mínimo para 800 euros.

"As sondagens durante a campanha sugeriam que os socialistas estavam a encaminhar-se para uma maioria. No entanto, o partido foi afetado por escândalos incluindo uma polémica sobre nepotismo e o alegado envolvimento de um antigo ministro da Defesa no encobrimento de informação" no caso Tancos, refere o jornal.