O projeto Contentores, que desafia artistas a trabalhar o formato contentor, regressa esta semana para a 8.ª edição, com a apresentação de uma obra de João Louro, no jardim do novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

O projeto, da Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico P28 usa o formato do contentor como espaço de arte pública para os artistas convidados apresentarem livremente a sua obra.

Os artistas, segundo a associação, são desafiados a "criar uma obra específica para um determinado espaço, procurando alertar para a necessidade de reabilitar e reavivar o espaço urbano, neste caso, o recém-inaugurado Terminal de Cruzeiros de Lisboa".