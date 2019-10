Actualidade

Portugal teve o quarto maior aumento homólogo dos preços das casas (10,1%) no segundo trimestre do ano, mais do dobro do avanço da zona euro e da União Europeia (4,2% cada), segundo o Eurostat.

No segundo trimestre do ano, os preços das habitações, medido pelo índice dos preços das habitações, aumentou 4,2% na zona euro e na União Europeia (UE) face ao mesmo período de 2018 e, respetivamente, 1,7% e 1,6% na comparação em cadeia.

Os maiores aumentos homólogos dos preços das casas foram registados na Hungria (14,0%), no Luxemburgo (11,4%), na Croácia (10,4%) e em Portugal (10,1%), tendo havido um recuo, de 0,2%, em Itália.