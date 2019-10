Amazónia

O arcebispo de Porto Velho, no estado brasileiro da Rondónia, afirmou hoje que o Governo do país se nega a reconhecer os direitos constitucionais dos indígenas e defendeu que a Igreja Católica precisa de respeitar as culturas destes povos.

"O atual Governo nega-se a reconhecer os direitos constitucionais dos povos indígenas e as suas terras estão a ser, cada vez mais, ocupadas, devastadas, por grileiros [pessoas que ocupam terras privadas ou públicas forjando documentos], madeireiros, mineradores e os grandes projetos do próprio Governo", disse à agência Lusa o arcebispo Roque Paloschi.

O prelado encontra-se no Vaticano para participar no Sínodo dos Bispos sobre a Amazónia, que começou no domingo com uma missa presidida pelo Papa Francisco.