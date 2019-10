Eleição

Os jornais franceses fazem o retrato de um país "moderado" e de "esquerda" no dia seguinte às eleições portuguesas, sem grandes surpresas quanto à vitória de António Costa, mas mencionando a crescente abstenção.

A agência de notícias francesa, a AFP, distingue António Costa como um "estratega refinado" e atribui o resultado dos socialistas à "espetacular" retoma económica depois dos anos "drásticos" de austeridade", relatando a vitória dos socialistas nas urnas.

Na véspera das eleições, muitos jornais franceses já apontavam para uma vitória certa do Partido Socialista, tentando contextualizar esta potencial vitória eleitoral contrastando o cenário português com a queda da esquerda em França, nomeadamente do Partido Socialista francês.