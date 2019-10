Eleições

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) nos Açores sublinhou hoje a "grande vitória" nas eleições de domingo também na região, onde "triplicou o numero de votos", perspetivando "um bom resultado" nas regionais de 2020 para eleger deputados.

"Estes resultados foram uma grande vitória tendo em conta o número de votantes que confiaram no PAN. Triplicámos os nossos votos na região. Fomos a força política que mais cresceu na região. Não se falou sobre isso durante a noite eleitoral ontem [domingo] aqui nos Açores. É um pouco lamentável que se tente anular a força política que é o PAN", disse Pedro Neves, porta-voz do partido nos Açores, em declarações à agência Lusa.

Nos Açores, o PAN foi a quinta força política mais votada, tendo conseguido 2,65% dos votos (2.215), depois do PS (40,06%), do PSD (30,21%), do BE (7,97%) e do CDS-PP (4,80%).