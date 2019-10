Síria

O Presidente dos EUA, Donald Trump, justificou hoje a decisão norte-americana de retirar forças militares da Síria, dizendo que quer deixar aos protagonistas regionais a tarefa de "resolver a situação".

O Governo dos Estados Unidos anunciou no domingo que não iria obstaculizar uma operação turca contra as milícias curdas, no norte da Síria, dizendo que retiraria o seu contingente militar de várias zonas deste país, para abrir espaço de manobra para o plano de Ancara.

"Turquia, Europa, Síria, Irão, Iraque, Rússia e curdos terão agora de resolver a situação", disse hoje Donald Trump, na sua conta pessoal da rede social Twitter, na sua primeira reação a este tema.