Eleições

O ex-deputado Filipe Lobo d'Ávila, do grupo "Juntos pelo Futuro" do CDS, está "em reflexão" sobre uma eventual candidatura à liderança do partido, disseram à agência Lusa fontes ligadas ao antigo secretário de Estado.

O grupo, que se apresentou uma lista ao conselho nacional na anterior reunião magna dos centristas, começou "a atualizar a sua moção de estratégia para levar ao congresso", antecipado pela decisão da líder do partido se demitir na sequência da derrota nas legislativas de domingo.

O CDS obteve 4,25% nas eleições, passando a sua representação parlamentar de 18 para cinco deputados.