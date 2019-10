Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse hoje que a delegação de alto nível composta por representantes da comunidade internacional, apoia o Governo para a realização de eleições presidenciais, a 24 de novembro.

Aristides Gomes falava aos jornalistas no final de um encontro com a missão de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, União Africana, Nações Unidas e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que chegou domingo ao país e iniciou hoje contactos com as autoridades guineenses para avaliar os preparativos das eleições.

"A delegação apoia o Governo para que tudo corra bem em torno dos preparativos para a organização das presidenciais. A delegação reafirma a necessidade, a imperatividade, de as eleições se realizarem a 24 de novembro", afirmou o primeiro-ministro.