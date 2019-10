Eleições

Vila Franca no Campo, na ilha de São Miguel, teve a maior taxa de abstenção nas legislativas de domingo. Hoje, as poucas pessoas que circulavam nas principais ruas do concelho dividiam-se nas justificações para tal.

Hoje de manhã, um dia após as eleições ganhas pelo PS, eram cerca de 20 as pessoas que circulavam pelo Largo Bento de Gões, bem no centro de Vila Franca do Campo: algumas estavam sentadas nos bancos, havia um trabalhador que inspecionava os papéis de estacionamento nos carros - não o vimos passar uma única multa -, uma senhora passeava o cão e pouco mais.

Carlos, reformado, na casa dos 70, diz que foi votar, vai "sempre". No entanto, e mesmo desconhecendo o indicador que atira Vila Franca do Campo para o topo da tabela de abstenção em todo o país, diz compreender "o descontentamento".