O Grupo de Contacto nas negociações de paz entre o Governo e a Renamo congratulou-se hoje com avanços no desarmamento do braço armado do principal partido de oposição em Moçambique, reiterando que não há espaço para violência e ameaças no país.

"Dois meses após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo, congratulamo-nos com a notícia de que o registo de combatentes está em andamento em dois locais [em Gorongosa e Dondo, centro de Moçambique]", refere-se numa nota do Grupo de Contacto nas negociações entre o Governo e a Renamo, alusiva à celebração do dia da paz, que se assinalou na sexta-feira.

Para o Grupo de Contacto, o registo de mais guerrilheiros a largarem as armas no processo de paz em Moçambique é um sinal positivo, além de um incentivo para as partes permanecerem no caminho do diálogo e reconciliação.