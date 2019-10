Eleições

A Distrital do PSD de Viana do Castelo defendeu hoje a realização de eleições diretas antecipadas face ao "pior resultado do partido em 36 anos", em eleições legislativas, afirmou hoje à Lusa o presidente daquela estrutura, Carlos Morais.

"O PSD tem um congresso eletivo previsto para janeiro/fevereiro de 2020. Era importante e atendendo a que o líder do partido diz sempre que há guerras internas que se clarificasse, que se marcassem eleições diretas antecipadas", disse o líder da comissão política distrital do PSD de Viana do Castelo.

Nas legislativas de domingo, o PS foi o partido mais votado, com 34,78% dos votos, tendo recuperado o terceiro deputado pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo à Assembleia da República que havia perdido em 2015 para a coligação PSD/CDS-PP. O PSD ficou em segundo lugar, com 33,8% dos votos e o mesmo número de deputados que os socialistas (3).