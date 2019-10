Eleições

O presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real, Fernando Queiroga, defendeu hoje que o líder, Rui Rio, tem "todas as condições" para se manter à frente do partido.

"Tem todas as condições para liderar este grande partido e tem todas as condições para ir a congresso e ganhar novamente, venha quem vier", afirmou Fernando Queiroga à agência Lusa.

O presidente da distrital de Vila Real e da Câmara de Boticas considerou que Rui Rio "deu provas de que tem capacidade para liderar o partido, para unir o partido e de transmitir a mensagem do partido às pessoas".