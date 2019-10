Eleições

O presidente da Distrital do PSD de Braga defendeu hoje que "nenhum outro militante" teria conseguido melhor resultado do que Rui Rio conseguiu nas eleições legislativas de domingo e que agora "é preciso calma".

Em declarações à Lusa, José Manuel Fernandes disse mesmo que "face às previsões quase catastróficas", o resultado do PSD "acabou por ser positivo" e que não se deve "apressar" o "natural processo eleitoral" do partido, que segundo o calendário tem eleições já no início do próximo ano.

O PS venceu as eleições legislativas de domingo com 36,65% dos votos e 106 deputados eleitos, segundo os resultados provisórios, sendo que de acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90% dos votos e 77 deputados.