Actualidade

A Associação Castelo d'If anunciou hoje que vai celebrar, na terça-feira, dez anos de existência com um encontro em Lisboa, para o qual convidou os 600 artistas que participaram na Abertura de Ateliês de Artistas (AAA).

Esta celebração antecede a 10.ª edição da AAA, na qual o público vai poder, em passeio pelos bairros de Lisboa, escolher os percursos preferidos para visitar os 28 ateliês participantes, entre quinta-feira e domingo, das 15:00 às 20:00.

O encontro com cerca de 600 artistas envolvidos nas iniciativas da associação, na última década, irá decorrer entre as 20:00 e as 22:00, com entrada livre, na terça-feira, no Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.