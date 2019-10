Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Redação, 07 out 2019 (Lusa) - O defesa Tomás Tavares e o avançado Pedro Mendes foram hoje chamados à seleção portuguesa de sub-21, para substituir os lesionados Diogo Dalot e Pedro Neto, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das 'quinas', orientada por Rui Jorge, prepara o terceiro encontro da fase de qualificação para o Europeu de 2021 da categoria, diante da Holanda.

Tomás Tavares, lateral-direito do Benfica, rende o compatriota dos ingleses do Manchester United, Diogo Dalot, que no domingo atuou 60 minutos na derrota (1-0) dos 'red devils' em Newcastle.