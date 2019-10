Actualidade

Um antigo funcionário da Câmara de Montalegre confessou hoje, no início do julgamento no Tribunal de Vila Real, ter-se apoderado ilicitamente de 66 mil euros daquele município e mostrou arrependimento.

O homem de 44 anos chegou a tribunal acusado pelo Ministério Público (MP) de seis crimes de falsificação de documentos, 13 crimes de falsificação informática e 13 crimes de peculato, em concurso aparente com 13 crimes de abuso de poder.

No início do julgamento, o arguido confessou os crimes ao coletivo de juízes, mostrou arrependimento e justificou que se tratou de uma fase complicada da vida em que contraiu dívidas e se viu envolvido "numa bola de neve".